شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة استكمال تطوير ترعة المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل محافظة الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام فى اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى، وذلك بعد الطفرة التنموية التى حققها مشروع تطوير المجرى المائى لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وتحويلها من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضارى.

ويرصد ”الخليج 365”، أهم التفاصيل عن مشروع استكمال التطوير بترعة المريوطية بالجيزة.

1. تبدأ أعمال التطوير بداية من تقاطع شارع الهرم بترعة المريوطية باتجاه شارع فيصل بمسار الترعة.

2. المرحلة الثانية من تقاطع الترعة مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى.

3. تستمر أعمال التطوير 6 أشهر.

4. سيتم تغطية جزء من مسار الترعة في الجزء الواقع بين شارع الهرم وشارع فيصل ليتم تخصيصه كموقف للسيرفيس.

5. تغطية جزء آخر في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والطريق الدائرى لتكون موقف ميكروباص حضارى.

6. يشمل التطوير إنشاء كورنيش للترعة على غرار ما تم تطويره فى المرحلة الأولى.

7. سيتم تخصيص أماكن حضارية لطرحها كمطاعم وكافيهات بطول مسار الطوير.

8. إنشاء عدد من كبارى المشاة لربط جانبي الترعة لخدمة المواطنين.