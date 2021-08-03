شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكرم وزير الأوقاف لجهوده فى خدمة الدعوة والقرآن والان مع تفاصيل الخبر

وعلى جانب آخر، كانت وزارة الأوقاف، قالت إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن يبلغ 230 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، الشرقية، الغربية، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، قنا، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان، شمال سيناء، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح".

وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.