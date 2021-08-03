شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكرم وزير الأوقاف لجهوده فى خدمة الدعوة والقرآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهدى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، درع النيابة الإدارية لوزير الأوقاف للدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة والقرآن الكريم.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن تكريم الدكتور محمد مختار جمعة جاء خلال تكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية.
وعلى جانب آخر، كانت وزارة الأوقاف، قالت إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن يبلغ 230 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، الشرقية، الغربية، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، قنا، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان، شمال سيناء، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح".
وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.