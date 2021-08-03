صوّر نفسه في المشنقة.. تفاصيل انتحار طفل في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى صديق طفل انتحر داخل مسكنه في منشأة ناصر بأقواله أمام النيابة، بعدما تبين اكتشافه للواقعة عبر فيديو وصله على تطبيق "واتساب".

وقال الشاهد إنه كان جالسًا في منزل المتوفى (15 سنة) قبل الحادث بساعة ثم انصرف، لكن صديقه أخبره قبل الرحيل مباشرة بانتظار مقطع فيديو منه دون الإشارة لمحتواه.

وأضاف أنه بعد مرور قرابة ساعة تلقى مقطع فيديو على "واتساب" من صديقه شاهده يقوم بتعليق حبل في سقف غرفته ثم انتحر، فهرول إلى منزل صديقه ولم يستطع الدخول فاستعان بعمه وكذلك والده لكنهم عثروا عليه متوفيًا.

ولم تتهم أسرة المتوفى أي شخص في الحادث، ونفى والده وجود دوافع لانتحار نجله.

وتحفظت النيابة على الفيديو المرسل إلى صديق المتوفى، لفحصه وبيان حقيقته، كما تحفظت علي هاتف المتوفى أيضا لتفريغه.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.