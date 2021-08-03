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مباحث التموين تصادر 5 أطنان سلعًا غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

داهم ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الإدارة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأمكن ضبط 5.4 طن "أرزًا أبيض– دقيقًا فاخرًا– ملح طعام" معبأة داخل عبواتٍ مدونٍ عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسؤول عن الشركة كان بصدد طرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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