بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

اعتمد اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة حركة تنقلات رؤساء المباحث.

وشملت الحركة تولي المقدم احمد عاطف مباحث نصر تانى،، والمقدم إسلام مقبل مدينة نصر اول، المقدم محمد محى رئيسا لمباحث لقسم الشروق، المقدم أحمد ماضي رئيسا لمباحث لمباحث 15 مايو، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيسا لمباحث للتجمع خامس، والمقدم عويس رئيسا لمباحث شبرا، والمقدم أحمد إبراهيم رئيسا لمباحث السلام تاني، والمقدم عمرو خاطر مفتش الجنوب، والمقدم احمد فرج رئيسا لمباحث بحلوان.

والمقدم محمد السيسي رئيسا لمباحث البساتين، نقل المقدم محمود اسماعيل من المقطم الى رئيسا لمباحث منشأة ناصر، والمقدم محمد محى رئيسا لمباحث الشروق، والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث السلام أول.

كما شملت الحركة تعيين المقدم احمد قدرى رئيسا لمباحث الازبكيه، المقدم محمد علي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم محمد الشيخ رئيسا لمباحث عابدين، المقدم معتز زايد رئيسا لمباحث الاميريه، والعقيد وائل عرفان مفتشا لمباحث حلوان.

وتم تجديد الثقة في المقدم أحمد سعيد رئيسا لمباحث السيدة زينب والمقدم كريم البحيري للمطرية المقدم حسام عشماوي رئيسا لمباحث قصر النيل والمقدم محمد عبدالمنعم لقسم الوايلي.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أجرى حركة تنقلات رؤساء قطاع المباحث منذ يومين ، وشملت الحركة تولي العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة خلفا للعميد طه فوده الذي تولي منصب رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلفا للواء حازم الدربي الذي تولي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة.

وتم تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة ، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة ، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الحديدة.

كما تم تعيين العميد عماد ابو ستيت مدير مباحث الآداب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة للعميد وائل نصار مدير مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تولى العميد محمد عاكف مدير مباحث الأموال العامة خلفا للواء عبدالعزيز سليم الذي تولى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تصعيد اللواء حازم الدربي مديرا للمباحث الجنائية بالقاهرة، ونقل اللواء محمد رجائي من مباحث التموين بالقاهرة للعمل نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة.

كما تم تعيين اللواء عبد العزيز سليم نائب أول مدير مباحث القاهرة ، واللواء محمد الشرقاوي نائب ثان لمدير المباحث، وتم تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير العمليات بالقاهرة، كما تم تصعيد اللواء محمد عبدالله النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث تولى مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة.

وكان جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير لأمن القاهرة واللواء نبيل سليم مديرا لمباحث العاصمة واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة السنوية لتنقلات الضباط وضابطات الشرطة.