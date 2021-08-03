توقيت قياسي.. مصر للطيران للصيانة تحقق إنجازًا لطائرة عراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية طلبًا، من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية، بضرورة إجراء تعديل فني على طائراتها بمطار بغداد الدولي، وقامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقديم خدماته الفنية والدعم المتكامل للطائرة، حيث لم يتوانى الفريق في تقديم خدماته وأنجز التعديل المطلوب في وقت قياسي بلغ ثلاثة أيام فقط، وذلك بدلاً من 5 أيام وهو الوقت المعتاد لمثل هذا التغيير.

وأوضح المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، أن الخطوط الجوية العراقية طلبت إجراء تعديل على إحدى طائراتها من طراز بوينج B777 ، لوجود تشغيل طارئ للطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يستلزم معه تنفيذ تعديل في نظام الـ Navigation Air Traffic Control System بالطائرة ، للسماح لها بالطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية، طبقًا لتشريع وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA ، وهو ما أستدعى سفر طاقم فني كامل من القاهرة إلى بغداد على وجه السرعة، والذي أدى العمل على أكمل وجه في وقت قياسي.

وتقدم المهندس هاني بالشكر والتقدير للطاقم الفني، وكل من عاونه لإنجازهم التعديل في وقت قياسي، خاصة مع أعراب الجانب العراقي عن شكره وتقديره للجهود الفنية المبذولة لإتمام التعديل في الوقت المطلوب ، وعلى سرعة إستجابة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، وكفاءة أداء الطاقم الفني المتميز الأمر الذي يساعد علي رفع مستوى التعاون الفني مستقبلاً بين الشركتين.

جدير بالذكر أن التعاون مع الخطوط الجوية العراقية أُعيد تفعيله رسميًا في يناير الماضي، وشهد نموًا ملحوظًا في تقديم كافة أوجه الدعم الفني للخطوط العراقية، ومن المتوقع توسيع أطر التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة بعد ما أعربت عنه شركة الخطوط الجوية العراقية من امتنانها لتميز الأداء الفني لمصر للطيران.