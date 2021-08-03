وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم "ريش" الفائز في مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صناع فيلم (ريش) من إخراج عمر الزهيري بعد فوزه بجائزة مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الفوز بالجائزة يعد إنجازاً تاريخياً باعتباره أول فيلم مصري يحصل عليها خاصة وأنها المشاركة الأولى بهذه المسابقة، مشيرة إلى أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما، مشيدة بالمستوى الفني المميز للفيلم.

وأعربت عن فخرها بهذا الإنجاز موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم ووعدتهم بتقديم كافة اشكال الدعم ، ووجهت الشكر للسيناريست الباسوسي لجهوده الدؤوبة في تطوير المجال السينمائي ، وللمخرج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد لإيمانهم بقدرات الشباب من أبطال الفيلم .

من جانبهم، أبدى صناع الفيلم سعادتهم البالغة بتكريم وزيرة الثقافة لهم واهتمامها بإثراء ودعم الحركة السينمائية المصرية.

وكان الحفل قد استهل بمشاهد مسجلة عن الفيلم وصناعه أثناء مشاركتهم بالمهرجان وحصولهم على الجائزة، ثم كرمت وزيرة الثقافة فريق العمل بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير وهم المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد ، المخرج عمر الزهيري، مديرالتصوير كمال سامي.

كما كرمت مهندس الديكور عاصم علي، المونتير هشام صقر، المنتج المنفذ محمد الراعي، مدير الادارة الانتاجية سامر صلاح، مصممة الملابس هبة حسني، مهندس الصوت احمد عدنان، مدير الانتاج هشام ابو زيد، مساعد المخرج احمد عماد والممثلين دميانة نصار ( عن دور الزوجة )، سامي بسيون ( عن دور الزوج)، محمد عبد الهادي (عن دور صديق الزوج)، فادي مينا ( عن دور الابن الاكبر)، ابوسفين نبيل (عن دور الابن الاصغر )، نعيم عبد الملك ( عن دور الساحر )، محمد صدقي (عن دور مسؤل المصنع ) ، يوستينا سمير ( مسؤلة ممثلين المنيا)، ناصر جلال ( عن دور صديق الزوج )، عبدالله ( عن دور مساعد الساحر)، سامية ( عن دور صديقة الزوجة).

فيلم (ريش) سيناريو عمر الزهيرى بمشاركة أحمد عامر ويمزج بين الواقع والفانتازيا حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الام استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

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