شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: مقتل شرطى أمريكى فى إطلاق نار قرب البنتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاى نيوز عربية، نقلا عن CNN، بوقوع إطلاق النار قرب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ما أسفر عن مقتل شرطيا أمريكيا.

وأعادت شرطة حماية مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فتح المبنى بعد إغلاقه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث إطلاق النار فى محطة المترو المرفقة به أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وكانت شرطة حماية المبنى ، المسئولة عن سلامة شاغلى مقر الوزارة ، قد ذكرت عبر تويتر أنه تم رفع الإغلاق ، وأن الحادث وقع فى مركز عبور الركاب من المترو للحافلات، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال غامضا لكنه يتعلق بملابسات ارتكاب جريمة ، ونصحت الجميع بالابتعاد عن مدخل المحطة ورصيف الحافلات.