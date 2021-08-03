شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مصر تصل لـ190 مليون نسمة فى 2050 حال استمرار معدل الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، أهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، موضحة أن هدف المشروع تنمية للأسرة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، معلنة فى الوقت نفسه أن المشروع سيبدأ فى أكتوبر المقبل.

وقالت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر سيصل تعدادها السكانى إلى 190 مليون نسمة في 2050 حال استمرار الزيادة السكانية بنفس المستوى الحالي.

وأوضحت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، أن هناك مشروعات تفتح يوميا واستثمارات تضخ في البلاد ولكن حياة المواطنين تتغير حال مواجهة الزيادة السكانية وضبطتها، لافتة إلى أن تنمية الأسرة المصرية وتنمية حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل للشباب ، وهدف المشروع شعور المواطن أن حياته أفضل.