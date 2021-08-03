شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حافظوا على ما تبقى من أراض زراعية.. وحصتنا من النيل لن تقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير قري الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أثارت اندهاش العالم، مضيفًا:" الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش علي نص مصر؟!".

وأضاف الرئيس السيسى- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم، أن القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء علي الأراضى الزراعية، مضيفًا:" حافظوا علي ما تبقي من الأراضى الزراعية".

وأشار الرئيس السيسى، إلي أن تطوير قري الريف المصري سيكون شاملًا، مضيفًا:" هعمل لك اتصالات جوة القرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة".

وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قال الرئيس السيسى:" مبقولش للناس متخلفش، لكن من مصلحتنا تنظيم الموضوع ده علشان نعيش حياة كريمة.. إحنا جايين علشان نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل".

وفيما يتعلق بقضية المياه، قال الرئيس السيسى، "إن حصة مصر من مياه النيل لن تقل إن شاء الله"، موضحًا أنه حتي مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة، مضيفًا:" إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا".