شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات العروض الوهمية لتخفيض الأسعار فى الأوكازيون الصيفى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تلقى طلبات المحلات التجارية للمشاركة الأوكازيون الصيفى 2021 ،حيث يستمر لمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات. ”الخليج 365” يعرض تقريرا معلوماتيا حول كيفية مواجهة العروض الوهمية خلال فترة الاوكازيون الصيفى 2021. تنظيم حملات رقابية على المحلات والمولات التجارية المشاركة فى الاوكازيون الصيفى مجموعات عمل من وزارة التموين لمتابعة كافة الجهات المشاركة فى عروض تخفيض الاسعار يقوم موظفو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطة القضائية بتحرير محاضر للمحلات التى تعلن عن عروض وهمية للتخفيضات. الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية بالاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 من أى خط أرضى.