شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغسطس بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التمريض جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة سحر موسى سليمان عميد كلية التمريض جامعة عين شمس عن بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالدمرداش وعين شمس التخصصي من طلاب الثانوية العامة 2021، حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام، ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات، وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم عقد الامتحانات بكلية التمريض جامعة عين شمس، وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص].

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة عين شمس خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021، وذلك فى ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس.