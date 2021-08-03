شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "بنحاول نعمل منظومة للتغذية المدرسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة العمل بشكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مشيرًا إلى أننا "بنحاول نعمل منظومة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، خاصة إن فيه ناس بتستهدف المسار اللي احنا ماشيين فيه".

وأضاف الرئيس السيسى- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم-:" مش هقدر أدى لكل الناس شكل واحد من التغذية ولكن نستهدف تحقيق الصحة العامة".

وأشار الرئيس السيسى، إلي أنه من خلال البرامج والمبادرات نستطيع أن ننتج ونستهدف الشرائح، لافتًا إلي أن القطاع الخاص مرحب به بأى نسبة يريدها في كل المشروعات، مضيفًا" أنا محتاجهم.. محتاج القطاع الخاص لتحقيق التنمية للدولة المصرية".