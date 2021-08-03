شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. منتخب مصر لليد أول فريق عربي وأفريقي يعبر لنصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بالمنوفية، بإطلاق مبادرة الرعاية الصحية للراغبات في الإنجاب، والسعي لتوفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، وفوز منتخب مصر على ألمانيا والصعود لنصف نهائي أولمبياد طوكيو، وتحذير هيئة الأرصاد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والأهلي يضم لويس ميكيسوني مقابل مليون دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية بالمنوفية.. ويؤكد: نسعى لتوفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.. ونستهدف الوصول إلى منتج غذائى يحقق التوازن فى الأسعار.. ويحذر من الزيادة السكانية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، وشدد الرئيس على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر، قائلا: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كثيرة وتحدى فى موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى وبالتالى زيادة الطلب على السكن، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟".

الرئيس السيسى: حافظوا على ما تبقى من أراض زراعية.. وحصة مصر من النيل لن تقل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير قري الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أثارت اندهاش العالم، مضيفًا:" الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش علي نص مصر؟!".

وزير الخارجية يسلم رسالة الرئيس السيسى إلى رئيس جمهورية تونس

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وزيرة الصحة: بدء حقن العلاج الچينى لمرضى الضمور العضلى بمعهد ناصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكى من الأطفال بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الثلاثاء، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

"الصحة" تكشف تفاصيل حزمة مبادرات لمواجهة الزيادة السكانية.. توفير وسائل تنظيم الأسرة فى 5400 وحدة و850 عيادة متنقلة.. نائب الوزيرة: تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.. وحملة ضخمة تنطلق فى أكتوبر

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير كل وسائل تنظيم الأسرة في العيادات والوحدات الصحية داعية جميع السيدات للتوجه لمراكز تنظيم الأسرة، مؤكدة أن جميع الوسائل تصرف مجانا، وسيتم خلال شهر أكتوبر المقبل إطلاق حملات لتحديد النسل.

مؤتمر الإفتاء يختتم فعالياته بـ 17 توصية.. مطالبة الأمم المتحدة باعتبار 15 أكتوبر يوما عالميا للإفتاء.. إطلاق مبادرات وتطبيقات الكترونية للفتوى.. اعتماد وثيقة التعاون الافتائى للتكامل بين دور وهيئات الإفتاء

اختتم المؤتمرِ العالميِّ السادسِ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعماله اليوم الثلاثاء، وطالب المؤتمر الأمم المتحدة باعتبار 15 أكتوبر يوما عالميا للإفتاء، كما أوصى بإطلاق مبادرات وتطبيقات الكترونية للفتوى.

التعليم تعلن إطلاق مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية و1000 طالب يتقدم للالتحاق

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية والتى ستقام في إحدى المدارس القائمة في بورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص.

الحكم فى قرار التحفظ على أموال حسن راتب وأسرته بقضية الآثار الكبرى 8 سبتمبر

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لحسن راتب، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" لجلسة 8 سبتمبر للحكم.

العام الهجرى الجديد.. غرة شهر المحرم 1443 هجريا فلكياً الإثنين المقبل

أيام معدودة باتت تفصلنا عن العام الهجرى الجديد وهو عام 1443 هجريا، حيث يفصلنا عن العام الهجرى الجديد 5 أيام، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية.

إطلاق نار فى محيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حادث إطلاق نار وقع في محيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

فقدان الاتصال بناقلة نفط قرب ميناء الفجيرة.. والبحرية البريطانية تحذر

قالت قناة الحرة الأمريكية نقلاً عن مواقع لمراقبة حركة السفن أنه تم فقدان الاتصال بناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قرب سواحل الفجيرة الإماراتية.

باحث بجامعة الفيوم يصل نهائيات جائزة ستيفن هوكينج العالمية

وصل باحث مصرى للمرة الأولى لنهائيات جائزة "ستيفن هوكينج" وهى واحدة من أهم الجوائز الدولية فى المجال العلمي، وذلك ضمن 100 باحث على مستوى العالم.

حر أغسطس.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة نهارا وليلا بكافة الأنحاء.. بالقاهرة تصل 44 درجة وجنوبا 46 درجة.. وتحذيرات من الأماكن سيئة التهوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بانخفاض طفيف بالدرجات غير مؤثر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتستمر الأجواء شديدة الحرارة رغم الانخفاض، وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء الرأس وتجنب التواجد في أمكان سيئة التهوية والاكثار من شرب السوائل الباردة.

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

الأهلي يعير أحمد ريان لألتاي التركي مقابل 300 ألف دولار والشراء بمليون و200 ألف

قالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن إدارة النادي الأهلي وافقت على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

الزمالك: لن نبخل من أجل تجديد تعاقد أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمسك إدارة النادي بالتجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق والذى ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

الأهلي يضم لويس ميكيسوني مقابل مليون دولار .. وتوفيق ينهى الصفقة من تنزانيا

نجح مسئولو النادي الأهلي في انهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.