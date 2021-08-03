شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 255 عيادة لتوفير علاج أمراض سوء التغذية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة أمراض سوء التغذية بالكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا فحصت 11 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والمتميزة والخاصة بواقع 22 ألف مدرسة بـ27 محافظة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الدولة أكثر من 4 آلاف فرق طبية تشمل أطباء وتمريض وأخصائي معمل ومدخلي بيانات للعمل في المبادرة، جرى تدريبهم جيدا للعمل على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات للعمل بميادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية عن الأطفال.

وتابعت: تحرص الدولة المصرية على تلقي الطلاب العلاج بالمجان خلال 225 عيادة تأمين صحي، حيث يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الامراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

واستكملت: يتم تسليم الطلاب كارت متابعة يحتوي على البيانات الخاصة بهم لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار بجميع محافظات الجمهورية.