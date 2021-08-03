شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خريطة انتشار ثلاثية أمراض سوء التغذية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتائج مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس مؤكدة ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا بين الطلاب في محافظات الوجه القبلي حيث سجلت محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الفيوم- الأقصر- أسوان) والجيزة كانت أعلى نسب إصابات، وفيما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجلت محافظات «الإسكندرية- دمياط- القاهرة- الغربية- الجيزة» أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الثلاث الأعوام الماضية.

أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تمركز ارتفاع نسب الإصابة بالتقزم في محافظات الوجة القبلي والمحافظات الحدودية، وسجلت محافظات "مرسي مطروح- أسوان- المنيا- الإسماعلية- شمال سيناء- أسيوط- الفيوم- قنا- بني سويف" أعلى نسب إصابات تقزم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، قيام جميع فرق العمل بكل الإدارات الصحية على مستوى المحافظة بالعمل فى المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بالمحافظات.

وأضافت أنه يتم خلال الحملة الكشف عن أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وفى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تمامًا.