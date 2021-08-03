شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الاتصال بناقلة نفط قرب ميناء الفجيرة.. والبحرية البريطانية تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة الحرة الأمريكية نقلاً عن مواقع لمراقبة حركة السفن أنه تم فقدان الاتصال بناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قرب سواحل الفجيرة الإماراتية.

فى سياق متصل، ذكر موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يو.كيه.إم.تي.أو) التابعة للقوات البريطانية، الثلاثاء أن هناك "حادث غير مرتبط بالقرصنة قبالة مياه الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.