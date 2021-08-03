شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بلبنان تعلن توقف العمل بالقسم القنصلى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية فى بيروت، أنه سيتوقف العمل بالقسم القنصلي بالسفارة غداً الأربعاء، في ذكري فاجعة انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه سيتم تنكيس العلم علي مبني السفارة تضامناً مع الشعب اللبناني وعائلات الشهداء والجرحى.

وسيستمر القسم القنصلى فى تلقى اتصالاتكم بشأن الحالات الطارئة على مدار الـ24 ساعة على الرقم 01825566 ( الرقم الداخلى 102 و104) والرقم 76654634.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمى لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحفى للمنظمة الأممية فى ذكرى مرور عام على انفجارات مرفأ بيروت: "نحن هنا اليوم لنستذكر لحظة حزينة جداً فى تاريخ لبنان. لقد مر عام على الانفجار المدمر فى مرفأ بيروت، وهو أحد أكبر الانفجارات فى التاريخ الحديث مع تأثير غير مسبوق على العائلات والبلد ككل".

وأشار المدير الأقليمى لليونيسف إلى أن كل طفل فى منطقة بيروت الكبرى، أو أكثر من 600 ألف طفل، تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر حيث فقد الكثير من الناس أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم، مضيفا: حطم الانفجار الحياة الطبيعية للناس وسلب أمان الأطفال والعائلات أثناء تواجدهم فى منازلهم فيما تعرضت البنية التحتية والخدمات لأضرار جسيمة من جراء الانفجارات بما فى ذلك المدارس والمستشفيات وشبكة المياه والكهرباء العامة، منذ ذلك الحين، ازداد الوضع سوءًا.

وأضاف شيبان: "تعانى البلاد من أزمة ثلاثية: اقتصاديًا وسياسيًا ووباء كوفيد-19. تهدد الأزمات المتعددة المستمرة بأن يصبح كل طفل تقريبًا فى البلد معتمداً على المساعدة .

وفقًا لتقييم أجرته اليونيسف مؤخرًا، فإن الأزمة المتصاعدة تعرض الأطفال للخطر لأن غالبية العائلات لا تستطيع تلبية حتى الاحتياجات الأساسية للغاية.

وأفادت العائلات التى شملها التقييم أن أكثر من 30% من الأطفال يذهبون للنوم جائعين، وقالت: 77% من العائلات لا تملك ما يكفى من المال لشراء الطعام الضروري. فى حين أن هذا هو الواقع عند جميع عائلات اللاجئين السوريين تقريبًا.

وأضاف: أصبح نقص المياه يمثل أزمة لأن أنظمة الإمداد على وشك الانهيار، والتى تفاقمت بسبب أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن أكثر من 71% من الناس فى البلاد يواجهون خطر فقدان إمكانية الحصول على المياه، يمثل هذا أكثر من 4 ملايين شخص، بما فى ذلك مليون لاجئ.