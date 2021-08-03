شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": شكرى يؤكد تضامن مصر ودعمها الكامل لجهود الرئيس التونسى قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

هذا، وقد نقل الوزير شكري – بحسب بيان للخارجية المصرية - خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها له في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجددّ الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.