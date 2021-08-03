شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لغم فى ناقلة بالمياه الدولية بخليج عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها بانفجار لغم فى ناقلة بالمياه الدولية في خليج عمان، وقالت وسائل إعلام عالمية، أن سفينتان فى خليج عمان تحذران أنهما فقدتا السيطرة على القيادة .

ومنذ قليل، أعلنت قناة الحرة الأمريكية نقلاً عن مواقع لمراقبة حركة السفن أنه تم فقدان الاتصال بناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قرب سواحل الفجيرة الإماراتية.

فى سياق متصل، ذكر موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يو.كيه.إم.تي.أو) التابعة للقوات البريطانية، الثلاثاء أن هناك "حادث غير مرتبط بالقرصنة قبالة مياه الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.