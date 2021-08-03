شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وزارة الدفاع الأمريكية بعد إطلاق نار بمحطة مترو مجاورة.. "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مبناها بالكامل بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة ، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية منذ قليل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة "مغلقة" بسبب "نشاط للشرطة"، بعد حادث إطلاق نار بالقرب من محطة المترو، فيما قالت مجلة بولتيكو الأمريكية علي موقعها إن وكالة حماية البنتاجون أرسلت إنذارا بعد الحادث حيث طلبت من جميع الأفراد البقاء في المبنى.

ولم توضح "بولتيكو" هوية مطلق النار وما إذا كان طليقا أو تم ضبطه.