شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الأرصاد للتعامل مع الموجة الحارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، كان فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية .

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات. وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات.



نصائح الأرصاد للتعامل مع الموجة الحارة

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة 44 درجة وجنوب البلاد 46 درجة .