شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 10 خدمات جديدة بالمستشفيات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استحداث 10 خدمات طبية متطورة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق المحافظة بما يوفر عناء ومشقة السفر ويخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم، وبأحدث الممارسات العالمية.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن الخدمات الطبية المتطورة تشمل استحداث إجراء عمليات دون جراحة كعمليات معالجة الأوعية الدموية والشريان الأورطي البطني بتقنيات CERAB, EVAR، وعمليات باستخدام أحدث التقنيات العالمية كجراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد 3D.

وأضاف البيان، أن الخدمات الطبية المستحدثة تشمل أيضًا إجراء عمليات متقدمة مثل (علاج تشوهات العمود الفقري، جراحات علاج التشوهات العظمية للأطفال، إعادة توصيل أطراف مبتورة بتر كامل، القسطرة الطرفية، مناظير تشخيصية وعلاجية، مفاصل صناعية، مناظير عظام وإصابات ملاعب، جراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة).

وأكدت الهيئة، مساعيها نحو توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمتعاملين داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة أعداد الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، ودون تكبدهم أي مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

وأوضحت، أنه سيتم توفير المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة للمرضى داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في مختلف التخصصات الطبية، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها في خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وحققتها على أرض الواقع، بما وصل إلى تقديم أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من أبناء المحافظة خلال 6 أشهر وبجودة عالمية.

وأشارت، إلى أن ذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، والتطوير الدائم للمنشآت الطبية وإمدادها بأحدث التكنولوجيات والتجهيزات والمستلزمات الطبية المهمة والمتطورة التي تساعد على توفير كل سبل العلاج والراحة والأمان للمرضى وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.