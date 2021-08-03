شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم فى قرار التحفظ على أموال حسن راتب وأسرته بقضية الآثار الكبرى 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لحسن راتب، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" لجلسة 8 سبتمبر للحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أجلت اليوم الثلاثاء، نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.