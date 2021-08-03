شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: الزيادة السكانية تحد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بالمنوفية، والتي أكد فيها أن الزيادة السكانية تحد كبير يواجه الدولة، لافتا أن "قضية النمو السكانى فى منتهى الخطورة ومن 2011 إلى اليوم هناك ما يقرب من 20 مليونا زيادة".

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