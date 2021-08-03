شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استجابة مرضى ضمور العضلات للعلاج الجيني يتوقف على عمر الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إنه تم تشخيص طفلة تعاني من ضمور العضلات، والتأكد من قبل اللجنة من أنها من الأطفال المُستحقة للعقار الجيني، وتم مخاطبة الشركة ووصلت "الحقنة" أمس إلى المعهد وتم حقنها اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الاستجابة للعلاج الجيني، وفقا للإحصائيات التي توافرت، ستكون مُرضية، وتتفاوت الاستجابة وفقاً للسن، والطفرة الموجودة، وعلى سبيل المثال الطفلة التي تم حقنها اليوم سنها كبير (عامين)، ومن المقرر أن نرصد الاستجابة خلال 6 أشهر، وكلما تم التشخيص مبكر، تكون الاستجابة أسرع".

وتابع: "لا يمكن أن يكون السن أكبر من عامين، حتى يتم الحصول على العلاج الجيني، ويسهم الإعلام بشكل كبير في حملات التوعية للاكتشاف المبكر للمرض، وإذا لاحظ الأب أو الأم توقف في نمو العضلات، فيمكن أن يتصل على 106، ويمكنه من خلال هذا الرقم أن يعرف موقع العيادات المخصصة للفحص وسيتم فحص الطفل من قبل متخصصين".