ضبط 23 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وعثر بحوزته على 23,850 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس الأكسجين – كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسئول عن الشركة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.