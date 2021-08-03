بالصور.. "نادي مستشاري النيابة الإدارية" يكرم الأعضاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أقامت اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، حفل أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عامي ٢٠٢٠، ٢٠٢١ وذلك بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

الحفل تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة، وقيادات النيابة الإدارية

كما شرف الحفل حضور كل من:

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، فضيلة الأستاذ الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، السفير محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عبد الله قنديل - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وأكد فيها على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادي والذي يأتي للعام الخامس على التوالي لتكريم الزميلات والزملاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم،

ومن جانبه ألقى المستشار عصام المنشاوي، التي رحب فيها بالحضور، مؤكداً على بالغ التقدير لضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، محييًيا السودان حكومة وشعباً، وقدم سيادته بالغ الشكر لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية واللجنة العلمية والثقافية.

كما ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم مؤكداً على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى سيادته الكلمة بالمساهمة في مكتبة النادي بكتب وموسوعات قيمة تساهم في تنمية الوعي الفكري والديني لأهمية ذلك لتبيان الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة.

كما ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، التي وجه فيها الشكر للدعوة الكريمة، وأكد فيها على أهمية تدريس العلوم كلها ومنها العلوم الدينية ودراسة وتدبر القرآن الكريم ومعانيه.

وفي كلمته، وجه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، التحية للحضور الكريم ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية على استمرار تلك السنة الحميدة، كما وجه الشكر والتقدير لوفد دولة السودان الشقيق في وطنهم الثاني مصر.

كما ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وبحب فيها بضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، مؤكداً على أواصر الصداقة والتعاون والمحبة بين السودان حكومة وشعباً عبر التاريخ، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأعلن سيادته إهداء العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين في هذه المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.