احذروا تلك المحاور.. خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متحركة بعدد من محاور القاهرة والجيزة رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء مؤمن سعيد، مساء الثلاثاء.

البداية من الطريق الدائري إذ يشهد تكدسا مروريا قبل منزل المنيب اتجاه الوصلة، وأعلى دار السلام اتجاه الأوتوستراد.

وسجلت الغرفة كثافات بكورنيش النيل بمحيط مبنىى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" ومنطقة جاردن سيتي، والمتجه من صلاح سالم من كوبري أكتوبر لشارع الطيران ومن حديقة الأزهر لمسجد الشرطة.

بالانتقال إلى الحالى المرورية أعلى كوبري أكتوبر سجلت الخدمات الأمنية كثافات متحركة من صلاح سالم لميدان رمسيس والمتجه من الزمالك إلى ميدان رمسيس أيضا.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري أعلى نفق فودافون ومن كوبري 15 مايو اتجاه المحور.