يعكس قيمة الإبداع المصري.. وزيرة الثقافة تهنئ 4 مبدعين لتكريمهم بالشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ثمنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرار ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مصر، والذي يرعاه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باختيار كل من الشاعر درويش الأسيوطي والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، مصطفى نصر لتكريمهم يوم 2 سبتمبر المقبل في المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت عبدالدايم، إن تكريم 4 أدباء يعكس قيمة الإبداع المصري في الوطن العربي ويؤكد الريادة الحضارية للوطن.

وأضافت، أن الملتقى يدعم الرسالة السامية للثقافة العربية ويعزز دور مبدعيها في المجتمع، مشيرة إلى أن حفل التكريم يقام بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرةِ الثقافة بالشارقة بداية شهر سبتمبر المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية.