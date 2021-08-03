أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء 4 أغسطس 2021، إلى الإثنين 9 أغسطس 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.، كما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل.

وأكدت الهيئة وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاء توزيع الأمطار على النحو التالي:

الأربعاء:

أمطار خفيفة إلى متوسط تكون رعدية أحيانا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (50% تقريبا).

الخميس:

أمطار خفيفة إلى متوسط تكون رعدية أحيانا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (60% تقريبا).

الجمعة:

أمطار خفيفة إلى متوسط تكون رعدية احيانا تصل لحد السيول على (حلايب - شلاتين - به البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ترات متقطعة (70% تقريبا).