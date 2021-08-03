الجيزة تُطلق اسم شهيد كورونا الطبيب جمال أبو العلا على شارع بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى الباطنة والذي وافته المنية فى مايو ٢٠٢٠ جراء جائحة كورونا على أحد الشوارع بفيصل.

جاء ذلك القرار استجابة لطلب أهالي المنطقة التي عاش وعمل فيها الشهيد طوال ٤٠ سنة من خلال عيادته، لخدمة أجيال عديدة من أهالي المنطقة وما حولها حيث رفض إغلاق عيادته في بداية الجائحة حتى أصيب أثناء عمله.

ورحلة عطاء الطبيب الراحل، قابلها أهالى منطقة فيصل بالجيزة بالحب والوفاء، حيث قام أهالى المنطقة بجمع توقيعاتهم ورفعها فى مذكرات لمحافظ الجيزة يطالبونه بإطلاق اسمه على الشارع الذى عاش وخدم فيه الشهيد، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب الأهالى، وسيتم تركيب لافتات تحمل اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا، يوم الأربعاء ٤ أغسطس الساعة ١١ ظهرا بمنطقة فيصل.