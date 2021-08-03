برلماني عن إمكانية زيادة سعر الخبز: الدولة تتكفل بمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب جابر أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الدولة مكفلة بشكل تام بمحدودي الدخل، وملتزمة بحصة البطاقة التموينية تجاه المواطنين، جاء ذلك تعليقًا على إمكانية تحريك سعر رغيف العيش.

وأضاف البرلماني لمصراوي، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، خطوة مهمة نحو القضاء على الاحتكار فضلاً عن دورها في ضبط الأسواق وإنتاج السلع الأساسية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال افتتاح "شركة سايلو فوودز" إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ5 قروش، قائلا: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدي 20 رغيف بتمن سيجارة".

وأضاف الرئيس أن "الكلام ده لازم نعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش يكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

وتقع المدينة على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.