البابا تواضروس يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء قداسة البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.

تحدث البابا، أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وتقدم البابا تواضروس، بالشكر لملك إيرو، على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا بين البابا والملك والتقطت الصور تذكارية.

حضر اللقاء الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في أفريقيا الذي تربطه علاقة محبة ومودة بملك "إيرو".

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