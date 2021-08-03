شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ظهر اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة، أوبا لاوال "‏His Royal Majesty, Oba AbdulWasiu Gbolahan Lawal" ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وبرفقته أسرته، الذي حرص على لقاء قداسة البابا للتعارف خلال زيارته الحالية لمصر.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية. وشكر جلالته على تعاونه ودعمهللكنيسة القبطية لإنشاء مستشفي في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهديا بين قداسة البابا وجلالة الملك والتقطت الصور تذكارية.

حضر اللقاء نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في أفريقيا الذي تربطه علاقة محبة ومودة بملك "إيرو".































