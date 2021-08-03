رفع 1500 طن مخلفات مبانى ورتش بطريق أبوصير بمدينة الحوامدية

وفي ذلك الإطار قامت مدينة الحوامدية برفع تراكمات مخلفات مبانى ورتش بطريق أبو صير وبلغت 1500 طن والتي تراكمت علي مدار سنوات . كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل . كما بدء مركز ومدينة كرداسة بالبدء في أعمال رفع حوالي 800 طن مخلفات بمنطقة المعتمدية وجاري إستكمال الاعمال .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012