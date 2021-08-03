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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1500 طن مخلفات مبانى ورتش بطريق أبوصير بمدينة الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة من مجهوداتها بالمراكز والمدن لرفع المخلفات المتراكمه علي مدار فترات زمنية لإضفاء المظهر الحضاري اللائق ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقري والوحدات المحلية.
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمجهودات رفع المخلفات والتراكمات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني .
وفي ذلك الإطار قامت مدينة الحوامدية برفع تراكمات مخلفات مبانى ورتش بطريق أبو صير وبلغت 1500 طن والتي تراكمت علي مدار سنوات .
كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل .
كما بدء مركز ومدينة كرداسة بالبدء في أعمال رفع حوالي 800 طن مخلفات بمنطقة المعتمدية وجاري إستكمال الاعمال .