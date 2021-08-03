شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ينظم قافلتين بأسواق الماشية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلتين إرشاديتين توعويتين بأسواق الماشية في مركزي الدلنجات، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المربين بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يحصلون عليها من خلال الصندوق.

وقال اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس ادارة الصندوق، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المربيين على مستوى محافظات الجمهورية، وتوعيتهم والاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور .

وأشار صابر الى انه تم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده وأيضاً تم توزيع المنشورات الارشادية، الخاصة بالتأمين على الماشية، على كافة الفلاحين مربى الثروة الحيوانية المتواجدين بالاسواق، كذلك تم الإجابة على الاستفسارات الخاصة بهم وتم شرح الطرق السلمية في تربية الماشية وبعض الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق الوقايه منها وعلاجها.