شكرا لقرائتكم خبر عن الهروب من الحر.. أطفال يقفزون فى مياه النافورة للهرب من ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من الفرحة والبهجة، قرر مجموعة من الأطفال بالجيزة الهرب من ارتفاع درجة الحرارة، بخلع ملابسهم والقفز داخل نافورة مياه بمنطقة المهندسين وسط زحام السيارات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.