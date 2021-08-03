شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن استمرار معرض ديارنا بمارينا حتى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالى حتى 25 أغسطس، لطرح منتجات الأسر المنتجة فى 12 محافظة، حيث تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.