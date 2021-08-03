طلاب مدارس المكفوفين والمتفوقين يؤدون امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قالت وزارة التربية و التعليم، إن نحو 225 طالب من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، أدوا امتحان مادة "الفلسفة والمنطق".

كما أدى 1179طالب بمدارس STEM الامتحان، حيث أدى 621 طالب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء و الجيولوجيا"، وأدى 558 طالب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات "، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2021، حيث يؤدى 1179 طالب/طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".