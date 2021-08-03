لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية "التخابر مع داعش" لـ 23 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة، وسيدي جابر بالإسكندرية، في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ" التخابر مع داعش"، لجلسة 23 أغسطس، لفض الأحراز.

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين هم كلًا من: (معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية).