مصرع طفل في حادث سير بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بين سيارة، وتوك توك بالبدرشين، أثناء ذهابه إلى الحضانة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغ من الأهالي بتصادم توكتوك بسيارة أثناء سيره بالطريق لتوصيل الأطفال إلى الحضانة بطريق الدكمي بالبدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة من القسم تحت قيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثة طفل متوفي كان يستقل التوكتوك أثناء ذهابه إلى الحضانة مع الأطفال.

وتم القبض على المتسببين في الحادث، واصطحاب سائق مركبة التوكتوك إلى القسم؛ لاستكمال التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.