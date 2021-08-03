السجن المشدد 15 سنة لمتهم وبراءة آخر في إعادة محاكمتهما بقضية "أحداث أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه بدفع مبلغ 340 ألف جنيه، بالتضامن مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة أحالت المتهمين، وأخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها؛ التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.