3 أيام انتهت بجثة.. كواليس المشهد الأخير لأمريكي رفقة صديقته داخل فندق بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

منذ 3 أيام حضر سائح أمريكي وصديقته العجوز إلى أرض المحروسة. حطت رحالهما في فندق شتيجنبرجر الهرم بمنطقة الرماية في الهرم قبل أن يفارق الحياة داخل غرفتهما.

البداية جاءت مع تلقي اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة نزيل بأحد الفنادق.

انتقلت على القور قوات الشرطة بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، وفرضت طوقا أمنيا بالطابق الذي تقع به الغرفة محل العثور على الجثة.

التحريات كشفت عن أن الجثة لسائح يحمل الجنسية الأمريكية يبلغ من العمر 67 سنة، حضر للإقامة بالفندق رفقة صديقته "66 سنة".

معاينة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد عبد الباقي أمين توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المسن الأمريكي فارق الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإنهاء إجراءات الدفن بالتنسيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.