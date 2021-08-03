إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بشارع السودان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام هيئة النظافة في شارع السودان بنطاق حي الدقي بمحافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين لمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى إخطار بانقلاب سيارة ميكروباص أمام هيئة النظافة في شارع السودان، وبالفحص تبين إصابة 6أشخاص، وتم وصول سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الصفا بشارع مصدق، ومستشفى أم المصريين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.