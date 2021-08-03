الداخلية: ضبط 46 قطعة سلاح ناري و112 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 46 قطعة سلاح ناري، و112 قضية مخدرات وتنفيذ 53220 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 36 متهمًا، وتنفيذ 53220 حكم قضائي متنوع، وضبط 112 قضية مخدرات بإجمالي عدد 118 متهمًا.

كما تم ضبط 13 متهمًا هاربًا، وضبط 10 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.