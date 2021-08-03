شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من "الكهرباء" لضمان الاستقرار فى الحصول على دعم بالفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، المواطنين بضرورة اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء وضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأضاف حمزة لـ " الخليج 365" ، أن الدولة تدعم المواطن حتى 650 كيلو وات ساعة شهريا، لافتا إلى أن هذه الكمية كبيرة ويمكن التحكم فى الاستهلاك الشهرى لعدم تجاوز هذه الكمية لضمان الحصول على دعم من الدولة.

ووجه حمزة بعض النصائح التى تساعد المشترك على التحكم فى الاستهلاك الشهرى بجانب اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ، وهى كالاتي :

1-تصوير العداد كل 3 أيام لمتابعة الاستهلاك.

2-مقارنة القراءة الموجودة بالعداد بالقراءة الموجودة فى آخر فاتورة كهرباء وحساب الفرق والحفاظ على عدم تجاوز الأحمال الـ 650 كيلو وات ساعة.

3-اتباع نصائح ترشيد الاستهلاك.