شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى بفروع بنك ناصر لصرف معاشات أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية بفروع بنك ناصر الاجتماعىُ لاستمرار صرف معاشات اغسطس الجارىً والتسهيل على اصحاب المعاشات ، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب اخر تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات اغسطس من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارات الى انتظام الصرف اليوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات اغسطس للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.