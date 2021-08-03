شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الوجبات المدرسية تختلف من محافظة لأخرى وفق الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن المعهد القومى للتغذية يتولى وضع المواصفات الخاصة بالوجبة المدرسية للطلاب من خلال إضافة أهم العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لتحسين الحالة، لافتا إلى أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، توفر الغذاء للطلاب الذى توفر لها الاحتياجات الصحية وتساعده على مقاومة الأنيميا وغيرها.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مكونات الوجبة المدرسية تختلف من محافظة إلى محافظة على حسب حالة الطلاب، حيث يوجد محافظات بها نسبة الأنيميا أكثر من 50 % وتم التنسيق مع "سايلو فودز"، ومحافظات أخرى تكون نسبة الانيميا أقل وبالتالي تكون الوجبات مختلفة وكذلك التنسيق فيما يخص السمنة والتقزم.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن الهدف تحسين صحة أطفال المدارس من خلال توفير وجبات صحية سواء فيما يخص الوجبات المدرسية أو الوجبات التي سوف يتم توفيرها في منافذ بيع بجانب المدارس للمساهمة في تحسين الصحة وتم تنفيذ حملات إعلامية قبل بدء العام الدراسى ونخطط لوضع برنامج مستدام للتوعية الغذائية طول العام سواء في الدراسة أو خلال الاجازة.

وتابعت وزيرة الصحة: "هناك تنسيق دائم مع وزارة التعليم والمنظمات الصحية الدولية مثل برنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، ومبادرة إثراء الأغذية مع اليونيسيف وغيرها في إطار تسحين الغذاء للأطفال للحفاظ على صحتهم".