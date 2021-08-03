شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان: تجهيز 4150 وحدة سكنية بالأثاث بالاسمرات والمحروسة بالتعاون مع التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من فرش وتجهيز عدد 4150 وحدة سكنية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية لكل أسرة لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم.

وأوضح فؤاد ان الوحدات السكنية موزعه كالتالى: ففى محافظة القاهرة تم تجهيز عدد 2000 وحدة سكنية بحى المحروسة، وعدد 1100 وحدة سكنية بحى الأسمرات، وعدد 1000 وحدة سكنية ب معاً ، ومحافظة البحر الأحمرعدد 50 وحدة سكنية بالغردقة وأن تجهيز الوحدات السكنية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل الأسر من المناطق المهددة للحياة والعشوائية إلى مجتمعات حضارية مكتملة تغير حياتهم للأفضل.

وأشار فؤاد أن فرش الوحدات الجديدة ضم "غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال، وأنتريه، وغرفة سفرة وتجهيزالمطبخ"، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية "ثلاجة وغسالة وبوتجاز"، لتسكين الأسر وتسليمهم الوحدات على المفتاح كما ان الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجاً.















